Деми Мур впервые номинировали на премию "Оскар"
Фото: Instagram/demimoore
Американскую актрису Деми Мур впервые номинировали на кинопремию "Оскар", сообщает Zakon.kz.
23 января Мур номинировали в категории "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Субстанция".
Помимо нее, на награду американской киноакадемии также претендуют Ситния Эриво ("Злая"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес"), Майки Мэдисон ("Анора") и Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").
Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.
Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд и Хилари Суонк появились в трейлере сериала "Шершни".
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