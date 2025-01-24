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Культура и шоу-бизнес

Деми Мур впервые номинировали на премию "Оскар"

Деми Мур впервые номинировали на премию &quot;Оскар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 06:12 Фото: Instagram/demimoore
Американскую актрису Деми Мур впервые номинировали на кинопремию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

23 января Мур номинировали в категории "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Субстанция".

Помимо нее, на награду американской киноакадемии также претендуют Ситния Эриво ("Злая"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес"), Майки Мэдисон ("Анора") и Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд и Хилари Суонк появились в трейлере сериала "Шершни".

Аксинья Титова
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