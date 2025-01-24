Деми Мур впервые номинировали на премию "Оскар"

Американскую актрису Деми Мур впервые номинировали на кинопремию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

23 января Мур номинировали в категории "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Субстанция".

Помимо нее, на награду американской киноакадемии также претендуют Ситния Эриво ("Злая"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес"), Майки Мэдисон ("Анора") и Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд и Хилари Суонк появились в трейлере сериала "Шершни".

