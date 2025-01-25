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Культура и шоу-бизнес

Подольская в купальнике на Мальдивах исполнила хит из "Титаника" и взорвала соцсети

Наталья Подольская в купальнике исполнила хит из &quot;Титаника&quot; и взорвала соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 23:11 Фото: instagram/nataliapodolskaya
Российская певица Наталья Подольская произвела настоящий фурор в социальных сетях, исполнив культовую песню Селин Дион My Heart Will Go On на лодке, сообщает Zakon.kz.

Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. 

На кадрах она поет на лодке в купальнике, раскачиваясь под музыку. Держит ее за руку и снимает на видео супруг Владимир Пресняков. 

"Стихией навело", – написала Подольская под постом. 

Ролик собрал тысячи лайков и восторженных комментариев.

  • Этот голос прекрасен! А Вова и держит и снимает, что любовь с людьми делает.
  • Любовь, надежные руки, прекрасный голос, вы супер пара!
  • Умничка, такая домашняя, уютная и при этом такая талантливая!

Отметим, пара сейчас отдыхает на Мальдивских островах. 

Ранее помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах. 

Айсулу Омарова
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