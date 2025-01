Подольская в купальнике на Мальдивах исполнила хит из "Титаника" и взорвала соцсети

Фото: instagram/nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская произвела настоящий фурор в социальных сетях, исполнив культовую песню Селин Дион My Heart Will Go On на лодке, сообщает Zakon.kz.

Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах она поет на лодке в купальнике, раскачиваясь под музыку. Держит ее за руку и снимает на видео супруг Владимир Пресняков. "Стихией навело", – написала Подольская под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) Ролик собрал тысячи лайков и восторженных комментариев. Этот голос прекрасен! А Вова и держит и снимает, что любовь с людьми делает.

Любовь, надежные руки, прекрасный голос, вы супер пара!

Умничка, такая домашняя, уютная и при этом такая талантливая! Отметим, пара сейчас отдыхает на Мальдивских островах. Ранее помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах.

