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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна на Мальдивах восхитила фанатов

Молодая жена Петросяна на Мальдивах восхитила фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 18:35 Фото: Instagram/bruhunova
Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.

Кадры она 25 января разместила на своей странице в Instagram. Брухунова поздравила всех Татьян с именинами. На фото она в легком летящем платье позирует на берегу океана. 

"С именинами Танечки-Танюши!" – написала молодая жена Петросяна под постом.

Новые фотографии вызвали восторг у фанатов: 

  • Прекрасная Танечка! Милая, добрая, светлая!
  • С праздником, лучезарная!
  • Как всегда прекрасна! 

20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.

Айсулу Омарова
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