Молодая жена Петросяна на Мальдивах восхитила фанатов
Фото: Instagram/bruhunova
Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.
Кадры она 25 января разместила на своей странице в Instagram. Брухунова поздравила всех Татьян с именинами. На фото она в легком летящем платье позирует на берегу океана.
"С именинами Танечки-Танюши!" – написала молодая жена Петросяна под постом.
Новые фотографии вызвали восторг у фанатов:
- Прекрасная Танечка! Милая, добрая, светлая!
- С праздником, лучезарная!
- Как всегда прекрасна!
20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.
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