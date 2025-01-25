Молодая жена Петросяна на Мальдивах восхитила фанатов

Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.

Кадры она 25 января разместила на своей странице в Instagram. Брухунова поздравила всех Татьян с именинами. На фото она в легком летящем платье позирует на берегу океана.

"С именинами Танечки-Танюши!" – написала молодая жена Петросяна под постом.

Новые фотографии вызвали восторг у фанатов:

Прекрасная Танечка! Милая, добрая, светлая!

С праздником, лучезарная!

Как всегда прекрасна!

20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.

