В семье Леонида Агутина отметили важное событие

Накануне, 15 апреля 2025 года, советскому и российскому певцу, поэту-песеннику и композитору Николаю Агутину исполнилось 90 лет. В связи с этим к нему трогательно обратился его единственный сын – певец и музыкант Леонид Агутин, сообщает Zakon.kz.

56-летний артист в своем Instagram опубликовал редкое фото с родителем, под которым поздравил его с важным событием.

"Отец, я горжусь тобой! Тебе сегодня 90 лет! Не скажу, что время над тобой не властно. Властно, как и над всеми. Но вы с ним как-то умудряетесь договариваться. Надеюсь, что этот договорняк будет работать еще очень долго! Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя", – написал Агутин.

Также Леонид пожелал отцу здоровья и анонсировал юбилейный концерт.

"Все твои старые коллеги, друзья и соратники, которых я встречал по жизни на своем карьерном пути, всегда передавали тебе теплые приветы с рассказами о том, какой ты замечательный человек и как они тебя всегда любили и любят. И вот в этой атмосфере любви, благодаря тебе, я и проделал свой профессиональный путь. Спасибо, бать! Счастлив, что вы с мамой – мои родители! Желаю, мы все желаем тебе здоровья богатырского и ждем новых песен. Пусть наш концерт, твой юбилейный праздник 23 апреля, пройдет на ура и еще много таких!" – заключил он.

Друзья и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям. В их числе телеведущая и врач Елена Малышева, композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певица Наталья Подольская.

Фото: Instagram/agutinleonid

Также отца Леонида поздравили его подписчики:

"Поздравляем папу и вашу чудесную семью! Здоровья!"

"С днем рождения, прекрасный день! Здоровья! И чудесного концерта!"

"Наши поздравления! Счастья, здоровья, долгих и прекрасных лет жизни! И творческих успехов".

"Какие теплые слова. С юбилеем папу! Пусть интерес и жажда жизни будут с ним как можно дольше".

"Папу с юбилеем. Дорогому Николаю Петровичу богатырского здоровья. Лёня, и пусть возможность получить заботливого отцовского леща будет как можно дольше в твоей жизни".

"Мои искренние поздравления! Он действительно очень добрый человек! Леня, вы достойный сын! Это счастье праздновать юбилей, 90 лет, на сцене! Об этом можно только мечтать! Принимайте эстафету! Желаю здоровья и неугомонной энергии вашему отцу! Агутины, вы – супер!"

В свою очередь Николай Петрович записал видео в честь юбилея, в котором рассказал о своем творческом пути.

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В феврале 2025 года Леонид Агутин обратился к дочери, которая живет в США.