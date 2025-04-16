В семье Леонида Агутина отметили важное событие
56-летний артист в своем Instagram опубликовал редкое фото с родителем, под которым поздравил его с важным событием.
"Отец, я горжусь тобой! Тебе сегодня 90 лет! Не скажу, что время над тобой не властно. Властно, как и над всеми. Но вы с ним как-то умудряетесь договариваться. Надеюсь, что этот договорняк будет работать еще очень долго! Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя", – написал Агутин.
Также Леонид пожелал отцу здоровья и анонсировал юбилейный концерт.
"Все твои старые коллеги, друзья и соратники, которых я встречал по жизни на своем карьерном пути, всегда передавали тебе теплые приветы с рассказами о том, какой ты замечательный человек и как они тебя всегда любили и любят. И вот в этой атмосфере любви, благодаря тебе, я и проделал свой профессиональный путь. Спасибо, бать! Счастлив, что вы с мамой – мои родители! Желаю, мы все желаем тебе здоровья богатырского и ждем новых песен. Пусть наш концерт, твой юбилейный праздник 23 апреля, пройдет на ура и еще много таких!" – заключил он.
Друзья и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям. В их числе телеведущая и врач Елена Малышева, композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певица Наталья Подольская.
Фото: Instagram/agutinleonid
Также отца Леонида поздравили его подписчики:
- "Поздравляем папу и вашу чудесную семью! Здоровья!"
- "С днем рождения, прекрасный день! Здоровья! И чудесного концерта!"
- "Наши поздравления! Счастья, здоровья, долгих и прекрасных лет жизни! И творческих успехов".
- "Какие теплые слова. С юбилеем папу! Пусть интерес и жажда жизни будут с ним как можно дольше".
- "Папу с юбилеем. Дорогому Николаю Петровичу богатырского здоровья. Лёня, и пусть возможность получить заботливого отцовского леща будет как можно дольше в твоей жизни".
- "Мои искренние поздравления! Он действительно очень добрый человек! Леня, вы достойный сын! Это счастье праздновать юбилей, 90 лет, на сцене! Об этом можно только мечтать! Принимайте эстафету! Желаю здоровья и неугомонной энергии вашему отцу! Агутины, вы – супер!"
В свою очередь Николай Петрович записал видео в честь юбилея, в котором рассказал о своем творческом пути.
В феврале 2025 года Леонид Агутин обратился к дочери, которая живет в США.