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Культура и шоу-бизнес

В семье Леонида Агутина отметили важное событие

В семье Леонида Агутина отметили важное событие, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:27 Фото: Instagram/agutin.academy
Накануне, 15 апреля 2025 года, советскому и российскому певцу, поэту-песеннику и композитору Николаю Агутину исполнилось 90 лет. В связи с этим к нему трогательно обратился его единственный сын – певец и музыкант Леонид Агутин, сообщает Zakon.kz.

56-летний артист в своем Instagram опубликовал редкое фото с родителем, под которым поздравил его с важным событием.

"Отец, я горжусь тобой! Тебе сегодня 90 лет! Не скажу, что время над тобой не властно. Властно, как и над всеми. Но вы с ним как-то умудряетесь договариваться. Надеюсь, что этот договорняк будет работать еще очень долго! Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя", – написал Агутин.

Также Леонид пожелал отцу здоровья и анонсировал юбилейный концерт.

"Все твои старые коллеги, друзья и соратники, которых я встречал по жизни на своем карьерном пути, всегда передавали тебе теплые приветы с рассказами о том, какой ты замечательный человек и как они тебя всегда любили и любят. И вот в этой атмосфере любви, благодаря тебе, я и проделал свой профессиональный путь. Спасибо, бать! Счастлив, что вы с мамой – мои родители! Желаю, мы все желаем тебе здоровья богатырского и ждем новых песен. Пусть наш концерт, твой юбилейный праздник 23 апреля, пройдет на ура и еще много таких!" – заключил он.

Друзья и коллеги по цеху присоединились к поздравлениям. В их числе телеведущая и врач Елена Малышева, композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певица Наталья Подольская.

Фото: Instagram/agutinleonid

Также отца Леонида поздравили его подписчики:

  • "Поздравляем папу и вашу чудесную семью! Здоровья!"
  • "С днем рождения, прекрасный день! Здоровья! И чудесного концерта!"
  • "Наши поздравления! Счастья, здоровья, долгих и прекрасных лет жизни! И творческих успехов".
  • "Какие теплые слова. С юбилеем папу! Пусть интерес и жажда жизни будут с ним как можно дольше".
  • "Папу с юбилеем. Дорогому Николаю Петровичу богатырского здоровья. Лёня, и пусть возможность получить заботливого отцовского леща будет как можно дольше в твоей жизни".
  • "Мои искренние поздравления! Он действительно очень добрый человек! Леня, вы достойный сын! Это счастье праздновать юбилей, 90 лет, на сцене! Об этом можно только мечтать! Принимайте эстафету! Желаю здоровья и неугомонной энергии вашему отцу! Агутины, вы – супер!"

В свою очередь Николай Петрович записал видео в честь юбилея, в котором рассказал о своем творческом пути.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:27
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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