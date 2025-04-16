Младшая дочь Баян Алагузовой сыграла на пианино в Стамбуле

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в Instagram кадры с поездки в Стамбул. Продюсер показала, как ее дочь Алма играет на пианино, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-stories видно, как супруг Алагузовой Турсен держит на руках дочь, которая пытается сыграть на пианино. Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy "Музыкантов в семье с двух сторон достаточно, Алмусен очень любит поиграть. Срочно покупаем пианино", – подписала публикацию продюсер. Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy Ранее сообщалось, что другую дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: