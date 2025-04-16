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Культура и шоу-бизнес

Младшая дочь Баян Алагузовой сыграла на пианино в Стамбуле

Знаменитости, семья, дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 08:20 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в Instagram кадры с поездки в Стамбул. Продюсер показала, как ее дочь Алма играет на пианино, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-stories видно, как супруг Алагузовой Турсен держит на руках дочь, которая пытается сыграть на пианино.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Музыкантов в семье с двух сторон достаточно, Алмусен очень любит поиграть. Срочно покупаем пианино", – подписала публикацию продюсер.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Ранее сообщалось, что другую дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты.

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Аксинья Титова
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