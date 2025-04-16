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Культура и шоу-бизнес

Саукеле, курт и шутки про Бена: аудиообращение фанатки к Лопес развеселило Казнет

Дженнифер Лопес, концерт, Астана, фанаты, вопросы, переписка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:09 Фото: Instagram/onthejlo
Американская певица Дженнифер Лопес впервые выступит с концертом в Казахстане. Он состоится лишь 1 августа 2025 года на стадионе "Астана Арена". До шоу остается 3,5 месяца, но уже вокруг него начался небывалый ажиотаж, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным организаторов, билеты на концерт Лопес раскупили в течение нескольких часов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:09
"Да начнутся голодные игры": казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане

Уже 15 апреля 2025 года компания Ticketon сделала заявление касательно концерта. В нем сказано, что все доступные билеты распределены. Также организаторы объявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

Впрочем, казахстанцы решили перевести все в шутку и отправляют знаменитости сообщения.

К примеру, блогер Назерке Макаримова записала актрисе аудиосообщение в Direct. Пользователи Сети оценили положительный настрой и теперь наперебой соревнуются в остроумии.

"Есть желающие поехать встречать?" – говорится в описании к публикации.

Текст аудиосообщения приведен ниже:

"Дженнифер, здравствуйте! Хочу вас обрадовать. Взяли мы два билета на ваш концерт. Долго думали. Вообще, хотели пойти еще на Абдижаппара Алкожа. Но в итоге выбрали вас. Надеемся на шоу, что вы оправдаете наши ожидания. Потому что 70 тысяч за билет – совсем не дешево. У меня просьба. Можете скинуть размер, обхват вашей головы. Мы приедем в аэропорт вас встречать с саукеле. Размер одежды не нужен, так как там будет стандартная национальная накидка. Еще вопрос: "Вы одна? Или с Беном Аффлеком?"
  • Мне нравится вот это: "Вы вместе подписаны на britneyspears". Реально близкие люди, да?
  • Спроси еще о том, какие конфеты любит и ест ли мучное. Хотела баурсаков нажарить ей.
  • Можно ли ей соленое? Хотела из Кызылорды килограмм Курта привезти.
  • Зачем вы ей про Бена напомнили? Она расстроится теперь и концерт отменит.
  • Если она без Бена приедет, скажи ей, что есть холостой парень, недавно переехал в Астану. Моложе ее лет на 20, квартира есть. Может хоть с ней повезет в браке.
  • Мы немного переживаем за аэропорт Астаны.
  • Шашу с меня.
  • Jlo как Якубович уедет от казахов.
  • Ждем ответ, – пишут веселые подписчики.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 15 апреля 2025 года Лопес в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента "Байтерек" видео. Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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