Саукеле, курт и шутки про Бена: аудиообращение фанатки к Лопес развеселило Казнет
Так, по данным организаторов, билеты на концерт Лопес раскупили в течение нескольких часов.
Материал по теме
Уже 15 апреля 2025 года компания Ticketon сделала заявление касательно концерта. В нем сказано, что все доступные билеты распределены. Также организаторы объявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.
Впрочем, казахстанцы решили перевести все в шутку и отправляют знаменитости сообщения.
К примеру, блогер Назерке Макаримова записала актрисе аудиосообщение в Direct. Пользователи Сети оценили положительный настрой и теперь наперебой соревнуются в остроумии.
"Есть желающие поехать встречать?" – говорится в описании к публикации.
Текст аудиосообщения приведен ниже:
"Дженнифер, здравствуйте! Хочу вас обрадовать. Взяли мы два билета на ваш концерт. Долго думали. Вообще, хотели пойти еще на Абдижаппара Алкожа. Но в итоге выбрали вас. Надеемся на шоу, что вы оправдаете наши ожидания. Потому что 70 тысяч за билет – совсем не дешево. У меня просьба. Можете скинуть размер, обхват вашей головы. Мы приедем в аэропорт вас встречать с саукеле. Размер одежды не нужен, так как там будет стандартная национальная накидка. Еще вопрос: "Вы одна? Или с Беном Аффлеком?"
- Мне нравится вот это: "Вы вместе подписаны на britneyspears". Реально близкие люди, да?
- Спроси еще о том, какие конфеты любит и ест ли мучное. Хотела баурсаков нажарить ей.
- Можно ли ей соленое? Хотела из Кызылорды килограмм Курта привезти.
- Зачем вы ей про Бена напомнили? Она расстроится теперь и концерт отменит.
- Если она без Бена приедет, скажи ей, что есть холостой парень, недавно переехал в Астану. Моложе ее лет на 20, квартира есть. Может хоть с ней повезет в браке.
- Мы немного переживаем за аэропорт Астаны.
- Шашу с меня.
- Jlo как Якубович уедет от казахов.
- Ждем ответ, – пишут веселые подписчики.
Ранее мы рассказывали, что в ночь на 15 апреля 2025 года Лопес в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента "Байтерек" видео. Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.