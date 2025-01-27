70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Сюжет кинокартины расскажет о бывшем, но незаменимом полицейском, который возвращается к работе, чтобы помочь молодым коллегам выследить шайку хитрых грабителей.
Jackie Chan Action Film ‘The Shadow's Edge’ Wraps Principal Photography, First Look Revealed https://t.co/YMFkL5z7No— Deadline (@DEADLINE) January 27, 2025
По данным издания Deadline, съемки нового фильма начались в октябре 2024 года в Макао.
SEVENTEEN's Jun To Star With Jackie Chan In Chinese Film The Shadow's Edge#Jun #JackieChanhttps://t.co/bGJ3Ez6W1d pic.twitter.com/SiGjyEuqBL— TIMES NOW (@TimesNow) January 18, 2025
Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием всевозможных "подручных средств" в боях. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.
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