70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма

Сюжет кинокартины расскажет о бывшем, но незаменимом полицейском, который возвращается к работе, чтобы помочь молодым коллегам выследить шайку хитрых грабителей.

По данным издания Deadline, съемки нового фильма начались в октябре 2024 года в Макао.

