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Культура и шоу-бизнес

70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма

70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 17:18 Фото: Instagram/jackiechan
Известнейший постановщик трюков и боевых сцен Джеки Чан завершил съемки в новом боевике. Каскадер сыграл в фильме под названием The Shadow's Edg (примерный перевод "Край тени", но в прокате картина может получить другое название) отставного полицейского, сообщает Zakon.kz.

Сюжет кинокартины расскажет о бывшем, но незаменимом полицейском, который возвращается к работе, чтобы помочь молодым коллегам выследить шайку хитрых грабителей.

По данным издания Deadline, съемки нового фильма начались в октябре 2024 года в Макао.

Джеки Чанодин из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием всевозможных "подручных средств" в боях. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

Ранее сообщалось о прошедшей премьере фильма "Поцелуй женщины-паука". Американская актриса Дженнифер Лопес в экранизации бродвейского мюзикла 1993 года сыграла главную роль. Ей достался персонаж женщины-паука.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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