70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма

Известнейший постановщик трюков и боевых сцен Джеки Чан завершил съемки в новом боевике. Каскадер сыграл в фильме под названием The Shadow's Edg (примерный перевод "Край тени", но в прокате картина может получить другое название) отставного полицейского, сообщает Zakon.kz.

Сюжет кинокартины расскажет о бывшем, но незаменимом полицейском, который возвращается к работе, чтобы помочь молодым коллегам выследить шайку хитрых грабителей.

Jackie Chan Action Film ‘The Shadow's Edge’ Wraps Principal Photography, First Look Revealed https://t.co/YMFkL5z7No — Deadline (@DEADLINE) January 27, 2025

По данным издания Deadline, съемки нового фильма начались в октябре 2024 года в Макао.

Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием всевозможных "подручных средств" в боях. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

Ранее сообщалось о прошедшей премьере фильма "Поцелуй женщины-паука". Американская актриса Дженнифер Лопес в экранизации бродвейского мюзикла 1993 года сыграла главную роль. Ей достался персонаж женщины-паука.