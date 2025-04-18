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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан высмеяла капризную Астану

Динара Сатжан, Астана, погода, снег, солнце, шутка, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:28 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Погода не перестает преподносить сюрпризы. Тем более, это отчетливо можно наблюдать в столице Казахстана. Сегодня, 18 апреля 2025 года, в Астане заметно похолодало и выпал снег, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская ведущая Динара Сатжан решила переиграть погодную историю и записала небольшое видео.

"Сложно понять погоду в Астане. Сегодня был и снег, и дождь, и солнце", – говорится в описании к ее публикации.

Впрочем, комментаторы отмечают, что такая ситуация происходит из года в год.

  • Каждый год одно и тоже, но почему-то люди не перестают удивляться и расстраиваться когда так погода "чудит" весной и осенью.
  • Жесть.
  • Это факт, капризная.
  • Нежданчик.
  • Наш любимый город с характером!

Жители Астаны также не забыли поделиться своими видео в социальных сетях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:28
В Астане в середине апреля вновь выпал снег – фоторепортаж

С прогнозом погоды по Астане на 19, 20 и 21 апреля 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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