Динара Сатжан высмеяла капризную Астану
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Погода не перестает преподносить сюрпризы. Тем более, это отчетливо можно наблюдать в столице Казахстана. Сегодня, 18 апреля 2025 года, в Астане заметно похолодало и выпал снег, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская ведущая Динара Сатжан решила переиграть погодную историю и записала небольшое видео.
"Сложно понять погоду в Астане. Сегодня был и снег, и дождь, и солнце", – говорится в описании к ее публикации.
Впрочем, комментаторы отмечают, что такая ситуация происходит из года в год.
- Каждый год одно и тоже, но почему-то люди не перестают удивляться и расстраиваться когда так погода "чудит" весной и осенью.
- Жесть.
- Это факт, капризная.
- Нежданчик.
- Наш любимый город с характером!
Жители Астаны также не забыли поделиться своими видео в социальных сетях.
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С прогнозом погоды по Астане на 19, 20 и 21 апреля 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.
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