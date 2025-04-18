Димаша Кудайбергена назвали новым Джеймсом Бондом

Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео в Instagram и вызвал восхищение поклонников, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец разместил в соцсетях видео в строгом, но элегантном костюме. На кадрах с артистом позировал его питомец – черный пес породы тазы. Так он презентовал модные работы казахстанских дизайнеров одежды.

Фанаты певца отметили мужественность его образа:

Какой шикарный красавец. Мистер Элегантность.

Похоже Димаш будет в новом Джеймсе Бонде не петь, а играть главную роль. Потрясающе. Гордость Казахстана.

Дорогой Димаш, браво, брависимо! Эти дизайны костюмов идеально подходят вам. Поздравляем дизайнера. Обнимаем из Аргентины.

Ранее Димаш Кудайберген ответил на критику земляков, а его поклонники устроили праздник в Мехико.