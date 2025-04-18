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Культура и шоу-бизнес

Димаша Кудайбергена назвали новым Джеймсом Бондом

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 00:20 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео в Instagram и вызвал восхищение поклонников, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец разместил в соцсетях видео в строгом, но элегантном костюме. На кадрах с артистом позировал его питомец – черный пес породы тазы. Так он презентовал модные работы казахстанских дизайнеров одежды.

Фанаты певца отметили мужественность его образа:

  • Какой шикарный красавец. Мистер Элегантность.
  • Похоже Димаш будет в новом Джеймсе Бонде не петь, а играть главную роль. Потрясающе. Гордость Казахстана.
  • Дорогой Димаш, браво, брависимо! Эти дизайны костюмов идеально подходят вам. Поздравляем дизайнера. Обнимаем из Аргентины.

Ранее Димаш Кудайберген ответил на критику земляков, а его поклонники устроили праздник в Мехико.

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Аксинья Титова
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