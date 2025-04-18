Муцениеце высказалась про решение 12-летнего сына жить с Прилучным

Сын российской актрисы Агаты Муцениеце отказался с ней жить и переехал к папе Павлу Прилучному и мачехе Зепюр Брутян. Актриса надеется, что вскоре Тимофей к ней вернется, сообщает Zakon.kz.

Агата верит, что когда-нибудь сын возобновит с ней общение.

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"С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать – ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других – станут другими, но это все равно все этапы взросления", – поделилась актриса в программе "Хватит слухов!".

Российские журналисты не раз предполагали, что 12-летний Тимофей переехал к отцу, потому что стесняется маму, а именно – ее откровенного поведения. Муцениеце выступает в кабаре, где надевает на себя лишь нижнее белье.

"Переубеждать людей, что ты какой-то не такой, – ошибка. Всегда найдется тот, кто скажет тебе: "Ты – дура!". Если всем будешь кричать "нет, нет, я не дура", то можно умереть. У каждого свое мнение. Главное, что мне все нравится", – добавила 36-летняя артистка.

24 апреля состоится очередное заседание, на котором Тимофей скажет, с кем хочет остаться. Сторона Агаты уверена, что Павел настраивает ребенка против матери.

Ранее мы писали, почему 12-летний сын Прилучного и Муцениеце отстранился от мамы.

