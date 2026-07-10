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Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан начал съемки "Доспехи бога: Ультиматум" в Казахстане

Джеки Чан начал съемки Доспехи бога: Ультиматум в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 21:25 Фото: Kaspi.kz
Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция, посвященная съемкам фильма "Доспехи бога: Ультиматум" с Джеки Чаном в Казахстане. Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок картины.

Во время пресс-конференции Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, вручил Джеки Чану Kaspi Gold.

"Для нас большая радость принимать Джеки Чана в Казахстане и поддержать съемки его нового фильма. Это событие привлекает внимание к нашей стране и показывает Казахстан миру с новой стороны. Джеки уже познакомился с Казахстаном, но мы решили, что для полного погружения в повседневную жизнь страны ему обязательно нужна Kaspi Gold. С ней Джеки сможет еще лучше почувствовать, как живет современный Казахстан, и во время съемок чувствовать себя здесь как дома. Благодарим Sәlem Entertainment и Adal Investments за возможность стать частью этого большого проекта. Желаем Джеки Чану и всей команде фильма ярких съемок, сильной энергии и незабываемых впечатлений от Казахстана". Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

В ответ актер, режиссер и продюсер Джеки Чан поблагодарил спонсоров за поддержку:

"Я очень рад быть здесь, снова вернуться в Казахстан. Прежде всего хочу поблагодарить Kaspi.kz и Sәlem Entertainment, а также режиссера и всех, кто вложил столько труда, чтобы это стало возможным. Не могу дождаться начала фильма. Знаю, что когда фильм начинается, это настоящее испытание, но вместе с тем это огромное удовольствие. Я вас всех люблю. Спасибо"!

"Доспехи бога" – культовая приключенческая франшиза, с которой связано несколько поколений зрителей по всему миру. Новый фильм "Доспехи бога: Ультиматум" продолжит историю легендарного героя Джеки Чана.

Съемки фильма проходят в Мангистауской и Алматинской областях. Эти локации были выбраны Джеки Чаном во время его визита в Казахстан в конце 2025 года.

Инициаторами проекта выступили Sәlem Entertainment и Adal Investments. Премьера фильма запланирована на февраль 2027 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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