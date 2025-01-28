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Культура и шоу-бизнес

Исполнительница песни "Матушка Земля" вступилась за хит "Сигма бой"

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 03:03 Фото: Instagram/ts_makeeva
28 января актриса и педагог Татьяна Куртукова вступилась за гонимый в Европе популярный русский трек, сообщает Zakon.kz.

Трек "Сигма бой" популярен благодаря запоминающемуся тексту и простому мотиву, поделилась мнением с "Абзацем" исполнительница хита "Матушка Земля" 31-летняя Татьяна Куртукова. По ее словам, песню хотят запретить в Европе из-за растущей популярности России и русской культуры.

"Песню слышала. Простые, запоминающиеся текст и мотив, в которых не нужно искать глубоких философских смыслов. Такая музыка в качественном техническом воплощении имеет место. Судя по количеству снятых на песню рилсов и шортсов, запрос у аудитории на подобное есть", – отметила исполнительница русских народных и авторских песен Куртукова.

Запретить в Европе песню "Сигма бой" предложила на днях депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль, а еще ранее композиция попала на седьмую строчку рейтинга Hot Dance/Pop Songs чарта Billboard, где даже опередила песню Кэти Перри.

И тем не менее внутри российского шоу-бизнеса не все так гладко. Например, судиться с Алсу и другими артистами намерен продюсер Андрей Разин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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