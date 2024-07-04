Русская келин зажгла на одной сцене с группой "Ирина Кайратовна"

Казахстанская комикесса, популярный блогер, актриса театра и кино Татьяна Турлай, которую поклонники прозвали "русской келин" за юмористические ролики о жизни невесток, радостно заявила, что исполнилась ее мечта, сообщает Zakon.kz.

Артистка 3 июля 2024 года опубликовала в Instagram видео, снятое на сцене с группой "Ирина Кайратовна".

"Я в тренде. Исполнилась мечта, я вела фест вместе с ИК", – написала Татьяна Турлай.

Танец и энергетика русской келин не оставили равнодушными ее подписчиков:

"Мощно".

"Потрясная зажигалка".

"Ваши танцы бесподобны".

"Это самый лучший танец".

"ИК стал добровольно фоном".

"Женщина-огонь! Таня, вы шикарны!"

"Татьяна, вы такая прикольная. Молодец".

В апреле 2024 года мы брали интервью у Татьяны Турлай и узнали, как сейчас развивается Stand Up в Казахстане и о чем можно и нельзя шутить отечественным комикам.