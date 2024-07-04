Русская келин зажгла на одной сцене с группой "Ирина Кайратовна"
Фото: Instagram/tanya_turlai, Instagram/irinakairatovna
Казахстанская комикесса, популярный блогер, актриса театра и кино Татьяна Турлай, которую поклонники прозвали "русской келин" за юмористические ролики о жизни невесток, радостно заявила, что исполнилась ее мечта, сообщает Zakon.kz.
Артистка 3 июля 2024 года опубликовала в Instagram видео, снятое на сцене с группой "Ирина Кайратовна".
"Я в тренде. Исполнилась мечта, я вела фест вместе с ИК", – написала Татьяна Турлай.
Танец и энергетика русской келин не оставили равнодушными ее подписчиков:
- "Мощно".
- "Потрясная зажигалка".
- "Ваши танцы бесподобны".
- "Это самый лучший танец".
- "ИК стал добровольно фоном".
- "Женщина-огонь! Таня, вы шикарны!"
- "Татьяна, вы такая прикольная. Молодец".
В апреле 2024 года мы брали интервью у Татьяны Турлай и узнали, как сейчас развивается Stand Up в Казахстане и о чем можно и нельзя шутить отечественным комикам.
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