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Русская келин зажгла на одной сцене с группой "Ирина Кайратовна"

Русская келин зажгла на одной сцене с группой &quot;Ирина Кайратовна&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:31 Фото: Instagram/tanya_turlai, Instagram/irinakairatovna
Казахстанская комикесса, популярный блогер, актриса театра и кино Татьяна Турлай, которую поклонники прозвали "русской келин" за юмористические ролики о жизни невесток, радостно заявила, что исполнилась ее мечта, сообщает Zakon.kz.

Артистка 3 июля 2024 года опубликовала в Instagram видео, снятое на сцене с группой "Ирина Кайратовна".

"Я в тренде. Исполнилась мечта, я вела фест вместе с ИК", – написала Татьяна Турлай.

Танец и энергетика русской келин не оставили равнодушными ее подписчиков:

  • "Мощно".
  • "Потрясная зажигалка".
  • "Ваши танцы бесподобны".
  • "Это самый лучший танец".
  • "ИК стал добровольно фоном".
  • "Женщина-огонь! Таня, вы шикарны!"
  • "Татьяна, вы такая прикольная. Молодец".

В апреле 2024 года мы брали интервью у Татьяны Турлай и узнали, как сейчас развивается Stand Up в Казахстане и о чем можно и нельзя шутить отечественным комикам.

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