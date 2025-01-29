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Культура и шоу-бизнес

Рене Зеллвегер и Хью Грант представили новую "Бриджит Джонс"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 07:30 Фото: Instagram/adoringrenee
Известные актеры воссоединились 27 января на парижской премьере продолжения фильма "Дневники Бриджит Джонс", сообщает Zakon.kz.

Спустя более 20 лет эту пару вновь свела история о Бриджит Джонс. Ведь первый фильм, вмиг ставший знаменитым, вышел в далеком 2001 году.

Фото: Instagram/renee__zellweger

Теперь 55-летняя Зеллвегер и 64-летний Грант продвигают в Париже фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчика". Для выхода актеры выбрали парные образы. Рене надела кружевное платье на одно плечо с разрезом от бедра. Грант был одет в традиционный ансамбль из черного костюма и рубашки, аналогичный наряду, который он носил на премьере 20 с лишним лет назад.

Новый фильм стал четвертой частью франшизы романтических комедий, основанных на романах Хелен Филдинг. Предыдущий фильм вышел в 2016 году. По сюжету Бриджит возвращается к работе и ищет любовь в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает преследовать мечтательный и восторженный молодой человек.

Ее коллега по кинематографу, 49-летняя Шарлиз Терон, возглавила перезапуск уходовой линейки против старения, а у фильма "Соник 3 в кино" появилась дата цифрового релиза.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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