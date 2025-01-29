Рене Зеллвегер и Хью Грант представили новую "Бриджит Джонс"
Спустя более 20 лет эту пару вновь свела история о Бриджит Джонс. Ведь первый фильм, вмиг ставший знаменитым, вышел в далеком 2001 году.
Теперь 55-летняя Зеллвегер и 64-летний Грант продвигают в Париже фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчика". Для выхода актеры выбрали парные образы. Рене надела кружевное платье на одно плечо с разрезом от бедра. Грант был одет в традиционный ансамбль из черного костюма и рубашки, аналогичный наряду, который он носил на премьере 20 с лишним лет назад.
Новый фильм стал четвертой частью франшизы романтических комедий, основанных на романах Хелен Филдинг. Предыдущий фильм вышел в 2016 году. По сюжету Бриджит возвращается к работе и ищет любовь в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает преследовать мечтательный и восторженный молодой человек.
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