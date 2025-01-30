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Культура и шоу-бизнес

Как изменят театр имени Н. Сац в Алматы за 21 млрд тенге

театр имени Н. Сац, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:52 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в ближайшее время начнется реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац, сообщает Zakon.kz.

Проект реконструкции уже прошел государственную экспертизу. Теперь акиматом объявлен конкурс на определение подрядной организации для проведения работ.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Управлении строительства Алматы рассказали, почему на реализацию проекта выделено 21,7 млрд тенге.

Глава Управления Алмас Шабдарбаев подчеркнул, что здание было построено в 80-х годах и за все время в нем не проводился капитальный ремонт.

"Проведенное техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. То есть, вода с крыши буквально заливает сцену и зрителей, внешняя облицовка обваливается, неся угрозу даже прохожим, старая электрическая проводка может привести к возгоранию".Алмас Шабдарбаев
Фото: пресс-служба акимата Алматы

В проекте реконструкции предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м.

В нем расположится зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, а также учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии.

Два строения будут соединены галерейным переходом.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Реконструкция существующего здания оценивается в 6 млрд и строительство еще одного здания – порядка 9 млрд тенге".Алмас Шабдарбаев
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реконструкцию основного здания планируется произвести до конца 2025 года, а полное завершение проекта запланировано на первый квартал 2026 года.

23 января 2025 года cтало известно, что Карагандинский кинотеатр имени Ленина, который является неотъемлемой частью истории города, возвращен в собственность государства. Его открыли еще в 1960 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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