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События

Кинотеатр в Караганде вернули государству спустя 27 лет

Кинотеатр имени Ленина в Караганде вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 15:51 Фото: pexels
Карагандинский кинотеатр имени Ленина, который является неотъемлемой частью истории города, возвращен в собственность государства. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения областной прокуратуры.

Согласно данным ведомства за 23 января 2025 года, первый двухзальный широкоэкранный кинотеатр в Караганде открыли еще в 1960 году.

Однако в 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.

Специалисты прокуратуры подчеркивают, что провели сложную и длительную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации.

"Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность".Прокуратура Карагандинской области

Ранее мы рассказывали, что в Алматинской области остро не хватает детских музыкальных школ и школ искусств. Несмотря на это, одну из таких школ пытались продать в частные руки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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