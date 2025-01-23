Кинотеатр в Караганде вернули государству спустя 27 лет

Карагандинский кинотеатр имени Ленина, который является неотъемлемой частью истории города, возвращен в собственность государства. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения областной прокуратуры.

Согласно данным ведомства за 23 января 2025 года, первый двухзальный широкоэкранный кинотеатр в Караганде открыли еще в 1960 году.

Однако в 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.

Специалисты прокуратуры подчеркивают, что провели сложную и длительную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации.

"Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность". Прокуратура Карагандинской области

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