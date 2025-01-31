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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к поклонникам

Димаш Кудайберген объявил премьеру песни в честь дня рождения своего фандома, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 11:14 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген решил порадовать свою армию поклонников. Композитор объявил о премьере песни в честь 8-летия своего фандома, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении к поклонникам Кудайберген уточнил, что 30 января является праздником.

"Вот уже 8 лет, как мы с вами вместе, начиная с памятного дня в 2017 году, когда я впервые так обратился к вам – мои Dears. За эти годы мы с вами побывали во многих городах и странах, путешествуя вместе с моими концертными турами из Казахстана по Азии, Америке, Европе… Спасибо вам за любовь и поддержку, за интерес к моей музыке и веру в наши силы".Димаш Кудайберген

Далее именитый исполнитель в честь праздника объявил предстоящую премьеру песни.

"7 марта мы выпустим в свет произведение, созданное международным авторским коллективом под руководством известного на весь мир композитора и продюсера Уолтера Афанасьева. Это песня "Love’s not over yet". Надеюсь, вам понравится!"Димаш Кудайберген

Комментаторы, конечно же, сразу выразили признательность и повторили о своей бесконечной любви.

  • Дорогой обожаемый наш Димаш, спасибо за невероятные подарки от тебя в такой прекрасный для нас всех Dears Day!!!
  • Дорогой Димаш! Большое спасибо за пожелания и сюрприз, которого ждут все фанаты.
  • Не верю своим ушам, глазам и мозг плохо соображает от радости!
  • Димаш спасибо большое за новые песни. И я очень сильно люблю тебя! Желаю тебе успехов во всем!
  • С праздником, родной!

Несколько дней назад Кудайберген рассказал о работе в жюри с 82-летним Пласидо Доминго. Туда он прибыл для участия в работе в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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