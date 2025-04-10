"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам

Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заинтриговал свою армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Instagram-stories он обратился к своей армии фанатов.

"Ровно через 8 часов сделаю очень важное заявление. Будьте на связи", – написал Димаш 10 апреля 2025 года.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

При этом Кудайберген не уточнил, какое именно сделает заявление и чего оно будет касаться.

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