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Культура и шоу-бизнес

"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам

&quot;Очень важное заявление&quot;: Димаш Кудайберген заинтриговал армию поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:24 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заинтриговал свою армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Instagram-stories он обратился к своей армии фанатов.

"Ровно через 8 часов сделаю очень важное заявление. Будьте на связи", – написал Димаш 10 апреля 2025 года.

Димаш заинтриговал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:24

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

При этом Кудайберген не уточнил, какое именно сделает заявление и чего оно будет касаться.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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