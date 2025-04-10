"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заинтриговал свою армию поклонников, сообщает Zakon.kz.
Сегодня в Instagram-stories он обратился к своей армии фанатов.
"Ровно через 8 часов сделаю очень важное заявление. Будьте на связи", – написал Димаш 10 апреля 2025 года.
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
При этом Кудайберген не уточнил, какое именно сделает заявление и чего оно будет касаться.
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