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Культура и шоу-бизнес

Тест: Хорошо ли вы знаете народные сказки?

Тест, народные сказки, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:16 Фото: freepik
Сказки стали важной частью воспитания не одного поколения, передавая мудрость и моральные ценности. Их магия не угасает с годами – они продолжают жить в памяти людей, вдохновляют и напоминают о главном в жизни.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете увлекательные истории, которые многие читали в детстве.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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