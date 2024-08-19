Тест: Хорошо ли вы знаете исторических личностей?

Фото: wikimedia/William Hoiles

В течение тысячелетий человечество было свидетелем невероятных изменений, многие из которых стали возможны благодаря выдающимся личностям – от мудрых правителей до вдохновляющих мыслителей и изобретателей. Мировая летопись полна людей, оставивших неизгладимый след в развитии общества.

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