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Культура и шоу-бизнес

Легендарная башня Акбикеш обрушилась в Туркестанской области после реставрации

башня Акбикеш обрушилась в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 22:31 Фото: скриншот видео
В Туркестанской области обрушилась легендарная башня Акбикеш. Историческое сооружение XIII века на вершине горы Каратау – одна из визитных карточек страны. Местные считают, что памятник культуры, который простоял восемь столетий, не выдержал реставрации, сообщает Zakon.kz.

Караульную башню соорудили, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. 11-метровое сооружение считается уникальным из-за технологии строительства. Как древние зодчие скрепляли кирпичи, до сих пор остается загадкой. Четыре года назад, отмечает КТК, на реконструкцию исторического памятника выделили 30 млн тенге.

"Такие специалисты работали. Наняли кого попало. Вот и сделали как попало. Здесь даже не видно раствора между кирпичами. Вот и высыпалось. Некачественно сделали. Из-за этого и сложилась такая ситуация", – говорят местные жители.

Работы сразу обернулись скандалом. Местные уверяли, что на стройплощадке трудятся не специалисты-реставраторы, а гастарбайтеры и жители соседних аулов. После окончания работ поднялась шумиха из-за того, что у башни обвалилась облицовка.

В Кызылординском филиале учреждения "Казреставрация" заверяли, что все исправят. В научно-исследовательском учреждении и сейчас обещают не оставаться в стороне. Только на этот раз историческое строение пострадало гораздо сильней, чем два года назад. Теперь обрушилась уже почти половина самой башни.

"Кызылординским филиалом научно-исследовательского и проектного учреждения "Казреставрация" проведены восстановительные работы. Мы подробно рассказали этому учреждению о сложившейся ситуации. Там заверили, что создали специальную комиссию и в дальнейшем будут восстанавливать эту башню". Заместитель акима Созакского района Серик Маманов

Ранее, в феврале 2023 года сообщалось, что в Туркестанской области разрушается отреставрированная башня Акбикеш, которая была отреставрирована за 30 млн тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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