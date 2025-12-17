Автомобильный мост обрушился в Туркестанской области

17 декабря 2025 года в Туркестанской области обрушился автомобильный мост через реку Келес, сообщает Zakon.kz.

В Сети публикуется видео обрушения моста.

Перед обрушением акимат Келесского района успел среагировать: этим же днем движение по мосту закрыли.

"По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Для движения транспорта через сельские округа Алпамыс и Биртилек организованы объездные дороги протяженностью 10-15 километров. На место происшествия были задействованы чрезвычайные ситуации, полиция и представители местных исполнительных органов. Ситуация стабильная, соответствующие специалисты проверят техническое состояние моста и представят заключение", – говорится в сообщении акимата в день обрушения моста.

Фото: gov.kz

Затем, после обрушения, в акимате сообщили, что движение транспорта на данном участке полностью приостановлено и показали маршрут объезда.

"В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут. Схема, к которой прилагается направление движения объездной дороги, показана на рисунке (см. ниже). Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой".

Фото: gov.kz

В Восточно-Казахстанской области сменили руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог из-за обрушения моста.