#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Происшествия

Автомобильный мост обрушился в Туркестанской области

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 22:06
17 декабря 2025 года в Туркестанской области обрушился автомобильный мост через реку Келес, сообщает Zakon.kz.

В Сети публикуется видео обрушения моста.

Перед обрушением акимат Келесского района успел среагировать: этим же днем движение по мосту закрыли.

"По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Для движения транспорта через сельские округа Алпамыс и Биртилек организованы объездные дороги протяженностью 10-15 километров. На место происшествия были задействованы чрезвычайные ситуации, полиция и представители местных исполнительных органов. Ситуация стабильная, соответствующие специалисты проверят техническое состояние моста и представят заключение", – говорится в сообщении акимата в день обрушения моста.

Фото: gov.kz

Затем, после обрушения, в акимате сообщили, что движение транспорта на данном участке полностью приостановлено и показали маршрут объезда.

"В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут. Схема, к которой прилагается направление движения объездной дороги, показана на рисунке (см. ниже). Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой".

Фото: gov.kz

В Восточно-Казахстанской области сменили руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог из-за обрушения моста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Актюбинской области мужчина устроил наркоплантацию на балконе
22:22, Сегодня
В Актюбинской области мужчина устроил наркоплантацию на балконе
Часть автомобильного моста обрушилась в Усть-Каменогорске
17:19, 01 сентября 2025
Часть автомобильного моста обрушилась в Усть-Каменогорске
Автомобильный мост просел и частично обрушился в Шымкенте
00:45, 08 июня 2024
Автомобильный мост просел и частично обрушился в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: