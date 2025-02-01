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Культура и шоу-бизнес

Шоураннеры "Очень странных дел" работают над другими историями по франшизе

&quot;Очень странные дела&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 06:20 Фото: Instagram/strangerthingstv
Создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Дафферы рассказали о пятом и финальном сезоне сериала. По их словам, он получился настолько масштабным, что каждая серия похожа на отдельный блокбастер, сообщает Zakon.kz.

Братья Дафферы добавили, что это еще и очень личная история.

"Мы потратили целый год на съемки пятой части. В итоге мы отсняли более 650 часов материала. Это определенно наш самый большой и амбициозный сезон – это как восемь блокбастеров. Получилось красиво и довольно безумно", – сказал Росс Даффер

Производственный процесс оказался напряженным. На съемочной площадке часто плакали, поскольку всей команде тяжело прощаться с проектом, который они создавали на протяжении 10 лет.

Сюжет нового сезона пока остается тайной. Известно, что братья Дафферы уже работают над другими историями по франшизе. Так что впереди нас ждет множество других историй.

Ранее Netflix опубликовал отрывок нового сезона "Уэнсдей".

Аксинья Титова
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