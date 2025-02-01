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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер мультфильма про заговор фармацевтических компаний

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 02:12 Фото: Instagram/joe_bennett_animation
Вышел новый трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний Common Side Effects, сообщает Zakon.kz.

По сюжету два школьника в ходе научного проекта находят редкий гриб, способный излечить все болезни. Фармкомпании и теневое правительство будут делать все возможное, чтобы лекарство не стало общедоступным.


Премьера уже сегодня, 2 февраля.

А фанаты "Уэнсдей" в ожидании точной даты релиза нового сезона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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