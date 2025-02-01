Вышел трейлер мультфильма про заговор фармацевтических компаний

Вышел новый трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний Common Side Effects, сообщает Zakon.kz.

По сюжету два школьника в ходе научного проекта находят редкий гриб, способный излечить все болезни. Фармкомпании и теневое правительство будут делать все возможное, чтобы лекарство не стало общедоступным.





Премьера уже сегодня, 2 февраля.

А фанаты "Уэнсдей" в ожидании точной даты релиза нового сезона.