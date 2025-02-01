Вышел трейлер мультфильма про заговор фармацевтических компаний
Фото: Instagram/joe_bennett_animation
Вышел новый трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний Common Side Effects, сообщает Zakon.kz.
По сюжету два школьника в ходе научного проекта находят редкий гриб, способный излечить все болезни. Фармкомпании и теневое правительство будут делать все возможное, чтобы лекарство не стало общедоступным.
Премьера уже сегодня, 2 февраля.
А фанаты "Уэнсдей" в ожидании точной даты релиза нового сезона.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript