Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"

12 сентября вышел финальный трейлер американского супергеройского фильма, сообщает Zakon.kz.

В ролике показаны многочисленные сородичи Венома, которые вторгаются на Землю. Из-за секрета Венома на него и Эдди начинают охоту симбиоты и правительство США.

А в России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука".