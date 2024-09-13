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Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 08:30 Фото: Х/VenomMovie
12 сентября вышел финальный трейлер американского супергеройского фильма, сообщает Zakon.kz.

В ролике показаны многочисленные сородичи Венома, которые вторгаются на Землю. Из-за секрета Венома на него и Эдди начинают охоту симбиоты и правительство США.

А в России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука".

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