Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"
Фото: Х/VenomMovie
12 сентября вышел финальный трейлер американского супергеройского фильма, сообщает Zakon.kz.
В ролике показаны многочисленные сородичи Венома, которые вторгаются на Землю. Из-за секрета Венома на него и Эдди начинают охоту симбиоты и правительство США.
А в России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука".
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