Культура и шоу-бизнес

Мультфильм о Ларе Крофт получил продолжение

Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт выйдет 11 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 04:44 Фото: Legendary Television
18 ноября вышел первый трейлер второго сезона мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", сообщает Zakon.kz.

Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски ориша.

"Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике, силу, которая на самом деле может быть божественной", – говорится в описании к видео.

Премьера запланирована на 11 декабря.

18 ноября Avatar опубликовала отрывок из третьей части знаменитой серии "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мультсериал о Ларе Крофт получит продолжение
07:30, 27 октября 2024
Мультсериал о Ларе Крофт получит продолжение
Детали новых приключений Лары Крофт раскрыли разработчики игры
01:51, 05 мая 2024
Детали новых приключений Лары Крофт раскрыли разработчики игры
Вышел мультфильм Common Side Effects
02:12, 02 февраля 2025
Вышел мультфильм Common Side Effects
