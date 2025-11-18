Мультфильм о Ларе Крофт получил продолжение

Культура и шоу-бизнес

18 ноября вышел первый трейлер второго сезона мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", сообщает Zakon.kz.

Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски ориша.

"Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике, силу, которая на самом деле может быть божественной", – говорится в описании к видео.

Премьера запланирована на 11 декабря.

18 ноября Avatar опубликовала отрывок из третьей части знаменитой серии "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона.