Ольга Бузова опубликовала фото с нового лакшери-отдыха

На днях популярная телеведущая поделилась с подписчиками своего Telegram-канала новой порцией фотографий с зарубежного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Не успела Ольга Бузова вернуться из Марокко, где ярко отметила 39-летие, как отправилась в новое путешествие за очередной порцией впечатлений. Бузова держит в секрете место нынешнего отдыха, зато признается, что очень счастлива.

Фото: Telegram/Ольга Бузова

Минувший год выдался для телеведущей очень насыщенным в плане работы, поэтому сейчас она наслаждается каждым мгновением небольшого отпуска. Телезвезда катается на яхте, любуется живописными рассветами и не забывает показывать всю эту красоту подписчикам.

"Как приятно наряжаться для себя, просто, потому, что ты девочка и хочется нравиться себе в зеркале. Давно я такого не испытывала, приятное ощущение. Как красиво наблюдать за тем, как садится солнце. Как вкусно ужинать, когда ты никуда не спешишь. Как это прекрасно – находиться наедине с собой…" – отметила Бузова.

А жена Евгения Петросяна вернулась из отпуска на Мальдивах и получила в Москве очередную порцию критики в свой адрес.