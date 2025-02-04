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Культура и шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала фото с нового лакшери-отдыха

Отдых, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 06:33 Фото: Telegram/Ольга Бузова
На днях популярная телеведущая поделилась с подписчиками своего Telegram-канала новой порцией фотографий с зарубежного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Не успела Ольга Бузова вернуться из Марокко, где ярко отметила 39-летие, как отправилась в новое путешествие за очередной порцией впечатлений. Бузова держит в секрете место нынешнего отдыха, зато признается, что очень счастлива.

Фото: Telegram/Ольга Бузова

Минувший год выдался для телеведущей очень насыщенным в плане работы, поэтому сейчас она наслаждается каждым мгновением небольшого отпуска. Телезвезда катается на яхте, любуется живописными рассветами и не забывает показывать всю эту красоту подписчикам.

"Как приятно наряжаться для себя, просто, потому, что ты девочка и хочется нравиться себе в зеркале. Давно я такого не испытывала, приятное ощущение. Как красиво наблюдать за тем, как садится солнце. Как вкусно ужинать, когда ты никуда не спешишь. Как это прекрасно – находиться наедине с собой…" – отметила Бузова.

А жена Евгения Петросяна вернулась из отпуска на Мальдивах и получила в Москве очередную порцию критики в свой адрес.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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