Ирина Безрукова поставила на место жену Евгения Петросяна

На днях российская актриса театра Ирина Безрукова высказалась о поведении Татьяны Брухуновой, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что молодая избранница Евгения Петросяна критически отозвалась о девушках с фальшивыми брендовыми сумками. Татьяна заявила, что, если у людей нет возможности купить дизайнерские вещи, то не стоит приобретать подделки. После таких откровений жены юмориста разгорелся скандал.

К обсуждениям подключилась Ирина Безрукова. Она посчитала, что у жены сатирика банальный комплекс провинциалки.

"Хорошо, если ты можешь позволить себе Bentley, но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Я видела это видео, она как будто возмущена, но она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то она не могла себе позволить брендовую сумку", – заявила Безрукова в беседе с корреспондентами шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

А вот поведение дочери Джуда Лоу раскритиковала официантка из Нью-Йорка.