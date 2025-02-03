#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
521.6
534.27
5.25
Культура и шоу-бизнес

Ирина Безрукова поставила на место жену Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 03:55 Фото: Instagram/irina_bezrukova_official
На днях российская актриса театра Ирина Безрукова высказалась о поведении Татьяны Брухуновой, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что молодая избранница Евгения Петросяна критически отозвалась о девушках с фальшивыми брендовыми сумками. Татьяна заявила, что, если у людей нет возможности купить дизайнерские вещи, то не стоит приобретать подделки. После таких откровений жены юмориста разгорелся скандал.

К обсуждениям подключилась Ирина Безрукова. Она посчитала, что у жены сатирика банальный комплекс провинциалки.

"Хорошо, если ты можешь позволить себе Bentley, но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Я видела это видео, она как будто возмущена, но она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то она не могла себе позволить брендовую сумку", – заявила Безрукова в беседе с корреспондентами шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

А вот поведение дочери Джуда Лоу раскритиковала официантка из Нью-Йорка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Жених Ани Лорак поделился романтическим фото
Культура и шоу-бизнес
02:42, 04 февраля 2025
Жених Ани Лорак поделился романтическим фото
Алсу раскрыла секрет касательно внешности
Культура и шоу-бизнес
00:45, 04 февраля 2025
Алсу раскрыла секрет касательно внешности
SHAMAN и Екатерина Мизулина подогрели слухи о романе поцелуем на публике
Культура и шоу-бизнес
22:43, 03 февраля 2025
SHAMAN и Екатерина Мизулина подогрели слухи о романе поцелуем на публике
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: