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Культура и шоу-бизнес

Джей Ло обвинили в повторе образа Ксении Собчак

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 05:33 Фото: Instagram/jlo
Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес обвинили в копировании образа российской журналистки Ксении Собчак, сообщаетZakon.kz.

В Сети разгорелись нешуточные страсти среди поклонников Собчак. Они обратили внимание на то, что 3 февраля на пре-пати "Грэмми-2025" в Лос-Анджелесе Джей Ло пришла в шубке, похожей на ту, которую днями ранее выгуливала их любимица Собчак.

Фото: Instagram/jlo

По мнению интернет-пользователей, Джей Ло нагло повторила образ Ксении Собчак, прозванный в народе наггетсом, шариком сыра в кляре и сгоревшим сырником Юлии Высоцкой.

Фото: Instagram/xenia_sobchak

"Ну ничего своего придумать не могут!" – возмутились они в комментариях.

А первая ракетка мира Арина Соболенко не впечатлила фанатов на обложке модного журнала.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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