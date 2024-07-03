Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком

Фото: Instagram/bendos_everyda

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком, сообщает Zakon.kz.

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