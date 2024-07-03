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Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком

Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 20:50 Фото: Instagram/bendos_everyda
Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком, сообщает Zakon.kz.

54-летняя звезда разместила видео в Instagram, в котором рекламировала собственный бренд косметики JLo Beauty.

Однако внимательные поклонники обратили внимание на другой нюанс в ролике: на опубликованных кадрах видно, что певица позировала перед камерой без кольца, подаренного Аффлеком.

Из-за этого пару вновь заподозрили в предполагаемом разводе. 

Ранее американские СМИ написали, что певица Дженнифер Лопес отчаялась спасать брак с голливудским актером Беном Аффлеком. 

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