Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком
Фото: Instagram/bendos_everyda
Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком, сообщает Zakon.kz.
54-летняя звезда разместила видео в Instagram, в котором рекламировала собственный бренд косметики JLo Beauty.
Однако внимательные поклонники обратили внимание на другой нюанс в ролике: на опубликованных кадрах видно, что певица позировала перед камерой без кольца, подаренного Аффлеком.
Из-за этого пару вновь заподозрили в предполагаемом разводе.
Ранее американские СМИ написали, что певица Дженнифер Лопес отчаялась спасать брак с голливудским актером Беном Аффлеком.
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