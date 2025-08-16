Казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке
Фото: Instagram/onthejlo
Казахстанская певица Молдир Байбуринова прославилась на весь мир после исполнения хита американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на казахском языке, сообщает Zakon.kz.
Видео артистки быстро набрало популярность в соцсетях, а сама Лопес поделилась записью у себя в Instagram-аккаунте. Отметим, что мировая поп-дива имеет аудиторию почти 250 млн человек.
Публикация американской поп-звезды вызвала волну восторженных комментариев. Пользователи отметили необычное звучание знакомого хита на казахском и выразили поддержку певице из Казахстана.
- Желаю, чтобы ты была певицей мирового уровня!
- Джей Ло репостнула! Круто! Мои поздравления!
- Очень красиво получилось и голос красивый.
Байбуринова известна своими каверами и экспериментами с мировыми хитами.
Ранее стало известно, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес.
