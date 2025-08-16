#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке

Дженнифер Лопес, артисты, знаменитости , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 20:07 Фото: Instagram/onthejlo
Казахстанская певица Молдир Байбуринова прославилась на весь мир после исполнения хита американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Видео артистки быстро набрало популярность в соцсетях, а сама Лопес поделилась записью у себя в Instagram-аккаунте. Отметим, что мировая поп-дива имеет аудиторию почти 250 млн человек. 

Публикация американской поп-звезды вызвала волну восторженных комментариев. Пользователи отметили необычное звучание знакомого хита на казахском и выразили поддержку певице из Казахстана.

  • Желаю, чтобы ты была певицей мирового уровня!
  • Джей Ло репостнула! Круто! Мои поздравления!
  • Очень красиво получилось и голос красивый.

Байбуринова известна своими каверами и экспериментами с мировыми хитами.

Ранее стало известно, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес.

Айсулу Омарова
