Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в новом фильме

23 июня Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер предстали в трейлере фильма "Свадьба моей матери", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета – три сестры, которые приезжают в дом детства, чтобы выдать замуж маму. Совершенно разные девушки, чья жизнь движется в разных направлениях, сталкиваются друг с другом, своим прошлым и будущим.

Йоханссон сыграла одну из дочерей главной героини – капитана военно-морских сил Кэтрин. Сиенна Миллер предстала в фильме в образе ее голливудской сестры Виктории. Третьей сестрой стала Эмили Бичем, известная по картине "Дафна".

"Свадьба моей матери" выйдет в американский кинопрокат 8 августа.

18 июня на YouTube-канале Netflix появился тизер второго сезона сериала "Уэнсдэй".