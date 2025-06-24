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Культура и шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер появились в новом фильме

Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер в фильме &quot;Свадьба моей матери&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 06:26 Фото: YouTube/Rotten Tomatoes Trailers
23 июня Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер предстали в трейлере фильма "Свадьба моей матери", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета – три сестры, которые приезжают в дом детства, чтобы выдать замуж маму. Совершенно разные девушки, чья жизнь движется в разных направлениях, сталкиваются друг с другом, своим прошлым и будущим.

Йоханссон сыграла одну из дочерей главной героини – капитана военно-морских сил Кэтрин. Сиенна Миллер предстала в фильме в образе ее голливудской сестры Виктории. Третьей сестрой стала Эмили Бичем, известная по картине "Дафна".

"Свадьба моей матери" выйдет в американский кинопрокат 8 августа.

18 июня на YouTube-канале Netflix появился тизер второго сезона сериала "Уэнсдэй".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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