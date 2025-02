Вин Дизель и Мишель Родригес прорекламировали мороженое

Вин Дизель, Мишель Родригес и Лудакрис снялись в рекламе мороженого Häagen-Dazs, сообщает Zakon.kz.

Особенность рекламного ролика в том, что актеры в нем выступили в образах своих персонажей из "Форсажа". Так, в ролике "Not So Fast, Not So Furious" Доминик Торетто, Летти и Тедж наслаждаются спокойной поездкой без сумасшедшего экшена, привычного для бензиновой саги.

Рекламу покажут в перерыве Супербоула 10 февраля.

Однако такое возвращение Вин Дизеля не вызвало энтузиазма у зрителей. Они обратили внимание, что их кумир очень сдал.

"Дизель чисто скуфом стал... Но в принципе старость не щадит никого", – с сожалением отметили интернет-пользователи в комментариях к видео.

Ну, если для них Вин Дизель кажется старым, то тогда "старушка" Шер даст фору любой молодой актрисе. Недавно 78-летняя певица снялась в атмосферном рекламном ролике.