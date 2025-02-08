#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель и Мишель Родригес прорекламировали мороженое

Реклама, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 06:00 Фото: Instagram/vindiesel
Вин Дизель, Мишель Родригес и Лудакрис снялись в рекламе мороженого Häagen-Dazs, сообщает Zakon.kz.

Особенность рекламного ролика в том, что актеры в нем выступили в образах своих персонажей из "Форсажа". Так, в ролике "Not So Fast, Not So Furious" Доминик Торетто, Летти и Тедж наслаждаются спокойной поездкой без сумасшедшего экшена, привычного для бензиновой саги.

Рекламу покажут в перерыве Супербоула 10 февраля.

Однако такое возвращение Вин Дизеля не вызвало энтузиазма у зрителей. Они обратили внимание, что их кумир очень сдал.

"Дизель чисто скуфом стал... Но в принципе старость не щадит никого", – с сожалением отметили интернет-пользователи в комментариях к видео.

Ну, если для них Вин Дизель кажется старым, то тогда "старушка" Шер даст фору любой молодой актрисе. Недавно 78-летняя певица снялась в атмосферном рекламном ролике.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Флаконы духов Chanel открыли у Виктория Бекхэм страсть к искусству
Культура и шоу-бизнес
02:12, 08 февраля 2025
Флаконы духов Chanel открыли у Виктория Бекхэм страсть к искусству
Я плачу, мне больно: Баян Алагузова обратилась к сестре
Культура и шоу-бизнес
00:41, 08 февраля 2025
Я плачу, мне больно: Баян Алагузова обратилась к сестре
Иван Ургант посвятил трогательный пост своей маме
Культура и шоу-бизнес
23:35, 07 февраля 2025
Иван Ургант посвятил трогательный пост своей маме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: