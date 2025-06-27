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Технологии

Легендарную машину Вина Дизеля выставили на продажу

Pontiac GTO, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 02:58 Фото: motorcarclassics
Компания Motor Car Classic выставила на продажу легендарный Pontiac GTO из фильма "Три икса" Вина Дизеля, сообщает Zakon.kz.

Кинореликвия 1967 года выпуска появилась на автомобильном рынке почти за 80 тыс. долларов. По мнению экспертов, за аналогичную сумму в США можно приобрести новый Chevrolet Corvette.

Но уникальность автомобиля определяется не только его кинематографическим прошлым, но и практически нулевым пробегом – менее 60 км. Оказалось, что после съемок машина практически не эксплуатировалась.

Фото: motorcarclassics

В салоне сохранились оригинальные приборы и переключатели, которые по сюжету управляли специальными функциями автомобиля. Купе сохранило уникальный фиолетовый окрас, разработанный специально для фильма, а также фирменную графику. Автомобиль оснащен 6,5-литровым V8-двигателем мощностью 335 л.с. и автоматической трансмиссией.

Фото: motorcarclassics

"Автомобиль соответствует всем требованиям для движения на дорогах общего пользования и готов к эксплуатации новым владельцем", – утверждает продавец.

28 июня выходит документальный фильм "Secrets of Diana’s Wedding Dress" об истории свадебного платья принцессы Дианы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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