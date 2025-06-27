Легендарную машину Вина Дизеля выставили на продажу
Кинореликвия 1967 года выпуска появилась на автомобильном рынке почти за 80 тыс. долларов. По мнению экспертов, за аналогичную сумму в США можно приобрести новый Chevrolet Corvette.
Но уникальность автомобиля определяется не только его кинематографическим прошлым, но и практически нулевым пробегом – менее 60 км. Оказалось, что после съемок машина практически не эксплуатировалась.
Фото: motorcarclassics
В салоне сохранились оригинальные приборы и переключатели, которые по сюжету управляли специальными функциями автомобиля. Купе сохранило уникальный фиолетовый окрас, разработанный специально для фильма, а также фирменную графику. Автомобиль оснащен 6,5-литровым V8-двигателем мощностью 335 л.с. и автоматической трансмиссией.
Фото: motorcarclassics
"Автомобиль соответствует всем требованиям для движения на дорогах общего пользования и готов к эксплуатации новым владельцем", – утверждает продавец.
28 июня выходит документальный фильм "Secrets of Diana’s Wedding Dress" об истории свадебного платья принцессы Дианы.