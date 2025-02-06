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Мир

Умер актер из "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" Анатолий Худолеев

умер артист, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 01:15 Фото: teatrvfk.ru
В возрасте 82 лет умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в театре имени В.Ф.Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

"6 февраля на 83-м году жизни скончался актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске".

"Анатолий Григорьевич…. Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: "колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист", – заявили в театре.

О дате и времени прощания с актером театр сообщит позднее.

Анатолий Худолеев родился в 1942 году в городе Чапаевске Куйбышевской области (ныне Самарская область), работал в Куйбышеве (ныне Самара) и Киеве. В 1976 году он стал актером Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. За это время сыграл более 50 ролей. Худолеев также снимался в кино и сериалах, среди которых "Комиссары", "С весельем и отвагой", "Простая смерть", "Улицы разбитых фонарей", "Профессионал", "Жизнь и судьба" и другие.

Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни умер популярный британский актер Патрик Мориарти, который стал известен благодаря ролям в "Детях Дюны" и "Отбросах".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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