Культура и шоу-бизнес

Скончался народный артист Казахстана Есмухан Обаев

режиссер Есмухан Обаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 09:32
На 85-м году жизни не стало народного артиста и заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, народного артиста Казахстана Есмухана Обаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, стало известно из публикации пресс-службы Министерства культуры и информации (МКИ) РК. Ведомство выразило соболезнования семье, близким и народу Казахстана в связи с кончиной театрального режиссера, профессора, лауреата независимой премии "Тарлан" платинового уровня, кавалера орденов "Парасат" и "Барыс", обладателя государственной стипендии.

"Есмухан Несипбаевич был выдающейся личностью, посвятившей свою сознательную жизнь развитию казахского театрального искусства, совершенствованию сценической культуры, становлению национальной режиссуры и актерской школы. Достойный сын своего народа, приумноживший славу национальной культуры и поднявший авторитет театрального искусства, он всегда служил примером преданности искусству и ответственности перед своей профессией. Воспитанное им поколение, поставленные им спектакли и сформированные художественные принципы навсегда останутся в золотом фонде казахского театра", – отметили в пресс-службе МКИ РК.

В Минкультуры выразили уверенность, что светлый образ, творческое наследие и достойный жизненный путь Есмухана Несипбаевича, внесшего значительный вклад в развитие национальной культуры, навсегда сохранятся в памяти народа.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Есмухана Несипбаевича.

Материал по теме

16.04.2026 09:32
Возвращение культового режиссера Есмухана Обаева обещает театральную сенсацию

10 марта 2026 года стало известно, что скончалась народная артистка Казахстана Людмила Турпаян-Ванюкова.

Динара Халдарова
