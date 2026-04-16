Скончался народный артист Казахстана Есмухан Обаев
Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, стало известно из публикации пресс-службы Министерства культуры и информации (МКИ) РК. Ведомство выразило соболезнования семье, близким и народу Казахстана в связи с кончиной театрального режиссера, профессора, лауреата независимой премии "Тарлан" платинового уровня, кавалера орденов "Парасат" и "Барыс", обладателя государственной стипендии.
"Есмухан Несипбаевич был выдающейся личностью, посвятившей свою сознательную жизнь развитию казахского театрального искусства, совершенствованию сценической культуры, становлению национальной режиссуры и актерской школы. Достойный сын своего народа, приумноживший славу национальной культуры и поднявший авторитет театрального искусства, он всегда служил примером преданности искусству и ответственности перед своей профессией. Воспитанное им поколение, поставленные им спектакли и сформированные художественные принципы навсегда останутся в золотом фонде казахского театра", – отметили в пресс-службе МКИ РК.
В Минкультуры выразили уверенность, что светлый образ, творческое наследие и достойный жизненный путь Есмухана Несипбаевича, внесшего значительный вклад в развитие национальной культуры, навсегда сохранятся в памяти народа.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Есмухана Несипбаевича.
10 марта 2026 года стало известно, что скончалась народная артистка Казахстана Людмила Турпаян-Ванюкова.