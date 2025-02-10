Игорь Крутой раскрыл "страшный" секрет о Романе Костомарове

Российский композитор Игорь Крутой довольно часто публично поздравляет друзей и коллег. На этот раз он оставил доброе напутствие фигуристу Роману Костомарову. Также пианист рассекретил совместные планы с олимпийским чемпионом, сообщает Zakon.kz.

8 февраля 2025 года Костомарову исполнилось 48 лет. Вопреки прогнозам врачей бывший фигурист снова стал на коньки и продолжает вдохновлять окружающих.

После поступивших многочисленных поздравлений Костомаров обратился к аудитории:

"Большое спасибо за поздравления! Всем здоровья".

Немного позднее 70-летний певец Игорь Крутой написал поздравительную речь со словами восхищения:

"Свой 48-й день рождения отпраздновал олимпийский чемпион и великий человек – Роман Костомаров. Не хочу ворошить все беды и испытания, которые пришлось пройти Роману, но все это можно назвать одним словом – подвиг!"

Далее артист отметил и большую роль супруги Костомарова:

"Не меньший подвиг совершила жена Ромы Оксаночка Домнина – замечательная русская женщина, да и вся семья чемпиона. Здоровья, любви и терпения вам, мои дорогие Рома и Оксанка!"

А в заключительной части Крутой приоткрыл занавесу встречи с семьей.

"По "страшному" секрету сообщаю моим подписчикам, что с Романом и Оксаной готовим для вас сюрприз… А в заключение фрагменты песни в исполнении Романа Костомарова "Любовь не знает слова нет". Игорь Крутой

От этого видео у меня мурашки! Какой невероятной силы человек, тысячи эмоций.

Роман и Оксана – пример семьи!

Даже не знаю, кто из вас круче!

Настоящий пример мужества и героизма. Нереально крутые. Берегите себя и будьте здоровы.

Как вы правы, что Роман действительно герой! Перенести множество операций, сильнейшую физическую и моральную боль, это стоит дорогого! Вот о ком надо говорить, писать, гордится! И вам, Игорь Яковлевич, низкий поклон, вы всегда рядом, вы всегда оказываете помощь! – отмечают комментаторы.

Напомним, Костомаров ⁠в паре с фигуристкой Татьяной Навкой ⁠стал олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при, трехкратным чемпионом России.

В 2023 году Костомаров заболел пневмонией, после чего у него возникли осложнения. Врачи ампутировали спортсмену обе ноги и кисти рук.

Несмотря на то, что он завершил спортивную карьеру, фигурист продолжает активно участвовать в спортивных мероприятиях.

Не так давно он опубликовал видео из спортзала, сопроводив его следующей подписью:

"Что бы ни происходило в нашей жизни, жизнь продолжается. Нам ничего не остается кроме как работать и жить дальше. Увы, но так".

Ранее Крутой в дуэте с певицей Алсу исполнил композицию под названием "Качели". Их совместное творчество пришлось весьма по душе аудитории. Тогда продюсер решил рассказать, как пришла идея создать этот союз.