#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой раскрыл "страшный" секрет о Романе Костомарове

Игорь Крутой и Роман Костомаров анонсировали сюрприз для поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:08 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Российский композитор Игорь Крутой довольно часто публично поздравляет друзей и коллег. На этот раз он оставил доброе напутствие фигуристу Роману Костомарову. Также пианист рассекретил совместные планы с олимпийским чемпионом, сообщает Zakon.kz.

8 февраля 2025 года Костомарову исполнилось 48 лет. Вопреки прогнозам врачей бывший фигурист снова стал на коньки и продолжает вдохновлять окружающих.

После поступивших многочисленных поздравлений Костомаров обратился к аудитории:

"Большое спасибо за поздравления! Всем здоровья".

Немного позднее 70-летний певец Игорь Крутой написал поздравительную речь со словами восхищения:

"Свой 48-й день рождения отпраздновал олимпийский чемпион и великий человек – Роман Костомаров. Не хочу ворошить все беды и испытания, которые пришлось пройти Роману, но все это можно назвать одним словом – подвиг!"

Далее артист отметил и большую роль супруги Костомарова:

"Не меньший подвиг совершила жена Ромы Оксаночка Домнина – замечательная русская женщина, да и вся семья чемпиона. Здоровья, любви и терпения вам, мои дорогие Рома и Оксанка!"

А в заключительной части Крутой приоткрыл занавесу встречи с семьей.

"По "страшному" секрету сообщаю моим подписчикам, что с Романом и Оксаной готовим для вас сюрприз… А в заключение фрагменты песни в исполнении Романа Костомарова "Любовь не знает слова нет".Игорь Крутой
  • От этого видео у меня мурашки! Какой невероятной силы человек, тысячи эмоций.
  • Роман и Оксана – пример семьи!
  • Даже не знаю, кто из вас круче!
  • Настоящий пример мужества и героизма. Нереально крутые. Берегите себя и будьте здоровы.
  • Как вы правы, что Роман действительно герой! Перенести множество операций, сильнейшую физическую и моральную боль, это стоит дорогого! Вот о ком надо говорить, писать, гордится! И вам, Игорь Яковлевич, низкий поклон, вы всегда рядом, вы всегда оказываете помощь! – отмечают комментаторы.

Напомним, Костомаров ⁠в паре с фигуристкой Татьяной Навкой ⁠стал олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при, трехкратным чемпионом России.

В 2023 году Костомаров заболел пневмонией, после чего у него возникли осложнения. Врачи ампутировали спортсмену обе ноги и кисти рук.

Несмотря на то, что он завершил спортивную карьеру, фигурист продолжает активно участвовать в спортивных мероприятиях.

Не так давно он опубликовал видео из спортзала, сопроводив его следующей подписью:

"Что бы ни происходило в нашей жизни, жизнь продолжается. Нам ничего не остается кроме как работать и жить дальше. Увы, но так".

Ранее Крутой в дуэте с певицей Алсу исполнил композицию под названием "Качели". Их совместное творчество пришлось весьма по душе аудитории. Тогда продюсер решил рассказать, как пришла идея создать этот союз.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Счастливая жена 79-летнего Петросяна восхитила поклонников новыми образами
Культура и шоу-бизнес
13:26, Сегодня
Счастливая жена 79-летнего Петросяна восхитила поклонников новыми образами
Воздушные трюки 62-летнего Тома Круза привели зрителей в восторг
Культура и шоу-бизнес
12:58, Сегодня
Воздушные трюки 62-летнего Тома Круза привели зрителей в восторг
Стало известно, платит ли бывший муж Ерке Есмахан алименты
Культура и шоу-бизнес
11:47, Сегодня
Стало известно, платит ли бывший муж Ерке Есмахан алименты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: