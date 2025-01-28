Просьба таинственной девушки к Игорю Крутому с Алсу получила неожиданный поворот

Именитый композитор Игорь Крутой в дуэте с певицей Алсу исполнил композицию под названием "Качели". Их совместное творчество весьма пришлось по душе аудитории. Тогда 70-летний пианист решил рассказать, как пришла идея создать этот союз, сообщает Zakon.kz.

Его рассказ начался с того, что летом 2024 года музыканты получили предложение принять участие в ТВ-проекте "Конфетка". Только от кого оно поступило, так и осталось загадкой.





"Предложение было сделано такой девушкой, что Алсу сразу согласилась по причине личной дружбы и любви к ней, а я тоже особенно не тянул с положительным ответом, так как моя жена испытывала те же чувства, что и Алсу, к пригласившей нас девушке", – признался Крутой в подписи к посту.

Далее он обратился к подписчикам с просьбой оценить, что из этого получилось.

Впрочем, комментаторы не заставили себя ждать и отреагировали с большим энтузиазмом и восхищением.

Игорь Яковлевич, спасибо, что не отказали этой таинственной девушке! Получилось очень красиво.

Человек, поющий душой и сердцем! Игорь Яковлевич, обожаю песни в вашем исполнении! Дуэт потрясающий! Вы с Алсу – великолепны!

Не надо много слов, красиво и трогательно выступили. Не перестаете удивлять.

Очень красивый дуэт, шикарно.

Как же получилось красиво, нежно и талантливо!

Круто! Браво!

Ранее мы сообщали, что эстрадная певица Анжелика Варум исполнила песню Аллы Пугачёвой под названием "Речной трамвайчик". Это произошло на одном из концертов народного артиста России Игоря Крутого. Чем это все закончилось, можно прочитать по этой ссылке.