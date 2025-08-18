#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Димаш такой один": Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт

российский композитор и пианист Игорь Крутой, казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 17:11 Фото: dimashnews.com
Российский эстрадный композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой высказался о карьере всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена и рассказал, был ли у них контракт, сообщает Zakon.kz.

17 августа 2025 года в интервью "БИЗНЕС Online" народный артист РФ отметил, что у них с Димашем не было официального контракта.

"Мы просто работали вместе, помогая друг другу. Кто-то считает, что я ему помогал, кто-то, наоборот, что он мне. На самом деле мы дополняли друг друга: я писал музыку, он пел – это было интересно на определенном этапе", – поделился Игорь Крутой.

Знаменитый маэстро уверен, что Димаш уже состоялся как звезда мирового масштаба. При этом он отметил, что Кудайбергену "есть куда расти и развиваться – его вокальные данные ему это позволяют".

Также у Игоря Крутого спросили, есть ли в России артисты молодого поколения, которые могли бы сравниться с Димашем по уровню.

"В этом вопросе всегда присутствует его величество случай. Сделать такую карьеру сейчас очень сложно, особенно для русского артиста. И среди молодых вокалистов таких, как он, нет. Димаш такой один", – ответил 71-летний композитор.

3 августа 2025 года Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому. Позднее маэстро ответил всемирно известному казахстанцу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
