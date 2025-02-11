Вторая жена 57-летнего Фёдора Бондарчука сменила имидж на фоне слухов о разводе
Судя по снимкам, опубликованным 11 февраля 2025 года, супруга известного режиссера и продюсера Фёдора Бондарчука решилась на кардинальную смену имиджа – Паулина сделала очень короткую стрижку.
Стоит отметить, что под публикацией Андреева оставила лишь смайлик в виде черного сердца, а также отключила функцию комментирования.
К слову, 36-летняя актриса подчистила свою страницу в Instagram, удалив практически все публикации. На оставшихся четырех постах Паулина "запретила" подписчикам комментировать их. Это все происходит на фоне слухов о разводе Андреевой с Бондарчуком.
Фото: Instagram/_paulina_andreeva_
Отметим, что слухи о разводе появились осенью 2024 года. Паулина и Фёдор давно не появляются вместе на публике, и, как пишут российские СМИ, сняли обручальные кольца. При этом никто из супругов официально о разрыве не объявлял.
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Напомним, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук поженились 17 сентября 2019 года. В марте 2021 года у них родился сын Иван.