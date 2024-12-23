#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила имидж

Настасья Самбурская кардинально сменила имидж, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 06:30 Фото: Instagram/samburskaya
Российская актриса Настасья Самбурская, которая была и роковой блондинкой, и жгучей брюнеткой, и рыжей бестией, под Новый год решила снова сменить образ. Звезда "Универа" отрезала свои роскошные локоны, сообщает Zakon.kz.

Настасья Самбурская сделала короткую стрижку ради роли.

"Вот моя реакция после того, как я снова подстриглась под мальчика. Это вынужденная мера, я не могла по-другому", – объяснила актриса в забавном видео.

Присмотревшись к себе, она и сама поняла, что с этой прической еще можно работать.

"Первая реакция ужаса спала, и как будто все не так печально. Еще бы накраситься, сережки такие покрупнее, губки красные – и будет персик", – с энтузиазмом заявила актриса.

Ранее Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Тимати намекнул поклонникам, что женился
Культура и шоу-бизнес
02:58, 23 декабря 2024
Тимати намекнул поклонникам, что женился
В Санкт-Петербурге нашли мертвой экс-невестку Марии Шукшиной
Культура и шоу-бизнес
01:16, 23 декабря 2024
В Санкт-Петербурге нашли мертвой экс-невестку Марии Шукшиной
Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег
Культура и шоу-бизнес
00:04, 23 декабря 2024
Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: