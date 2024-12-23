Настасья Самбурская кардинально сменила имидж
Фото: Instagram/samburskaya
Российская актриса Настасья Самбурская, которая была и роковой блондинкой, и жгучей брюнеткой, и рыжей бестией, под Новый год решила снова сменить образ. Звезда "Универа" отрезала свои роскошные локоны, сообщает Zakon.kz.
Настасья Самбурская сделала короткую стрижку ради роли.
"Вот моя реакция после того, как я снова подстриглась под мальчика. Это вынужденная мера, я не могла по-другому", – объяснила актриса в забавном видео.
Присмотревшись к себе, она и сама поняла, что с этой прической еще можно работать.
"Первая реакция ужаса спала, и как будто все не так печально. Еще бы накраситься, сережки такие покрупнее, губки красные – и будет персик", – с энтузиазмом заявила актриса.
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