Настасья Самбурская кардинально сменила имидж

Фото: Instagram/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская, которая была и роковой блондинкой, и жгучей брюнеткой, и рыжей бестией, под Новый год решила снова сменить образ. Звезда "Универа" отрезала свои роскошные локоны, сообщает Zakon.kz.

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