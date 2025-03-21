Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись после девяти лет брака

Российская актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук 21 марта объявили о разводе после девяти лет совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Совместное заявление звездная пара опубликовала на своих страницах в Instagram.

"Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина", – говорится в сообщении.

Они официально поженились в сентябре 2019 года и воспитывают сына Ивана, родившегося в 2021 году. По информации СМИ, причиной разрыва стали различия в характерах и образе жизни супругов: Андреева предпочитает спокойную обстановку, в то время как Бондарчук любит шумные компании. Кроме того, сообщается о творческих разногласиях, связанных с желанием Андреевой сосредоточиться на режиссуре и сценарной работе, что требовало значительных финансовых вложений.

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