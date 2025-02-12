Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза"

Фото: Instagram/fadeevmaxim, Instagram/glukozamusic

Известный российский композитор, музыкальный продюсер и автор-исполнитель Максим Фадеев накануне, 11 февраля 2025 года, ответил на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, у него спросили, будет ли кастинг в проект "Глюкоза", сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель искусств РФ ответил, что кастинга не будет. "Солистку ищем. Присылайте анкеты. Контакты везде есть", – написал Максим Фадеев в Stories. Фото: Instagram/fadeevmaxim О том, что Максим Фадеев перезапускает "Глюкозу" без Натальи Чистяковой-Ионовой, стало известно в декабре 2023 года. Такое решение он приняли после участия своей бывшей артистки в "голой вечеринке", которую устроила Настя Ивлеева.

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