Максим Фадеев ищет новую солистку в проект "Глюкоза"
Фото: Instagram/fadeevmaxim, Instagram/glukozamusic
Известный российский композитор, музыкальный продюсер и автор-исполнитель Максим Фадеев накануне, 11 февраля 2025 года, ответил на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, у него спросили, будет ли кастинг в проект "Глюкоза", сообщает Zakon.kz.
Заслуженный деятель искусств РФ ответил, что кастинга не будет.
"Солистку ищем. Присылайте анкеты. Контакты везде есть", – написал Максим Фадеев в Stories.
Фото: Instagram/fadeevmaxim
О том, что Максим Фадеев перезапускает "Глюкозу" без Натальи Чистяковой-Ионовой, стало известно в декабре 2023 года. Такое решение он приняли после участия своей бывшей артистки в "голой вечеринке", которую устроила Настя Ивлеева.
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