Максим Фадеев перезапускает "Глюкозу" без Ионовой из-за "голой вечеринки"

Российский продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект Глюк'oZa ("Глюкоза") в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта – прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", – написал он, имея в виду появление Ионовой на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.

Он напомнил, что "Глюк'oZa" – это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

"Мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", – добавил он.

Он также поделился тизером первого трека новой "Глюкозы" под названием "Мыши".





21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд. 24 декабря популярный блогер записала официальный видеообращение, в котором извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки.

После этого мероприятия стало известно, что Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря Филипп Киркоров впервые выступил с заявлением. По словам народного артиста РФ, "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Но, как отметил король эстрады, он "не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел".

Позднее стало известно, что с Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки.