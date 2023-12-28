Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Максим Фадеев перезапускает "Глюкозу" без Ионовой из-за "голой вечеринки"

артисты Фото: скриншот видео
Российский продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект Глюк'oZa ("Глюкоза") в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта – прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", – написал он, имея в виду появление Ионовой на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.

Он напомнил, что "Глюк'oZa" – это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

"Мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", – добавил он.

Он также поделился тизером первого трека новой "Глюкозы" под названием "Мыши".


21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд. 24 декабря популярный блогер записала официальный видеообращение, в котором извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки.

После этого мероприятия стало известно, что Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря Филипп Киркоров впервые выступил с заявлением. По словам народного артиста РФ, "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Но, как отметил король эстрады, он "не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел".

Позднее стало известно, что с Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки.

Читайте также

авто
Спор из-за подарков на Рождество между детьми в США привел к смерти и ранению
экс-председатель Еврокомиссии
Умер бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор
протесты
Массовые протесты против политики новых властей проходят в Аргентине
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: