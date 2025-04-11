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Культура и шоу-бизнес

70-летний Игорь Крутой сообщил хорошую новость

70-летний Игорь Крутой сообщил хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:37 Фото: Instagram/igorkrutoy65
На связь с подписчиками в Instagram сегодня, 11 апреля 2025 года, вышел известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый маэстро опубликовал фрагмент предстоящей премьеры с участием двух суперзвезд – Димы Билана и олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой. Под публикацией 70-летний Крутой поделился хорошей новостью – на одном из телеканалов покажут проект, который забрал все, на что он способен.

"Подходит к концу еще один мой проект – "Рапсодия льда – 2", забравший за последние шесть месяцев все, на что я и мои коллеги были способны… Все моменты, связанные с написанием музыки, постановкой, съемкой и монтажом шоу, цветокоррекцией, выбором лучших дублей на финишной прямой. И уже сегодня, в пятницу, накануне эфира "Рапсодии льда – 2", который пройдет завтра, 12 апреля, в субботу в 18:18 на 1-м канале, мы сдадим мастер, тем самым закончив работу над столь важным для меня и, надеюсь, для всех нас проектом", – написал композитор в пятницу.

По его словам, наверное, после этого будет пустота и послевкусие.

"А потом, через некоторое время, все повторится сначала, потому что есть такая профессия – композитор... Ну, а пока?... – одни лишь волнения, какими будут телерейтинги "Рапсодии льда – 2" и насколько данное действо понравится публике… До встречи, мои дорогие подписчики, в субботу, 12-го апреля на 1-м, в 18:18", – заключил Игорь Крутой.

Поклонники с восторгом оценили работу Крутого совместно с Биланом и Щербаковой:

  • "Очень красиво! Лучше, чем любая неделя моды".
  • "Божественно! Все настоящее: оркестр, голос, лед и Анна".
  • "Ждем с нетерпением, мурашками и огромной любовью к искусству!"
  • "Все прекрасно в этом номере! Оркестр, маэстро, Дима и невероятная Анечка Щербакова!"

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Фото Динара Халдарова
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