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Культура и шоу-бизнес

Обновленный Университет искусств имени Куляш Байсеитовой показали президенту

Обновленный университет искусств имени Куляш Байсеитовой показали президенту, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 12:57 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом реконструкции Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Об этом 14 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Главе государства сообщили, что благодаря обновлению площадь главного корпуса образовательного учреждения увеличилась на 10 тыс. кв. м, составив около 38 тыс. кв. м.

Модернизация здания включала не только расширение пространства, но и создание новых специализированных аудиторий. Одним из ключевых новшеств стало открытие большого концертного зала на 1100 мест, позволяющего проводить масштабные мероприятия.

Кроме того, в корпусе появились камерный зал для академической музыки, репетиционные студии, галереи для выставок студентов и приглашенных художников.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев оценил новое здание Архива президента.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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