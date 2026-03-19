Токаев в Алматы посетил один из крупнейших университетов

В рамках рабочего визита в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 19 марта 2026 года председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев представил главе государства Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub.

В пресс-службе Акорды уточнили, что хаб создан как современная платформа для внедрения инновационных разработок в реальный сектор экономики.

На его базе реализуются проекты в сферах креативных индустрий, искусственного интеллекта и стартапов. В результате работы центра создано 300 новых рабочих мест и привлечено более 20 млн долларов инвестиций.

В центре размещены исследовательские площадки технологических корпораций ZTE, BASF, Binlin, а также ряда зарубежных ведущих научных организаций. Кроме того, здесь работают научно-исследовательские институты КазНУ.

Также президент был проинформирован, что университет успешно реализует четыре крупных проекта общей стоимостью 1 млрд 250 млн тенге.

Далее главе государства был продемонстрирован макет микроспутника, разработанного совместно с Северо-западным политехническим университетом Китая.

Как оказалось, ученые двух вузов также работают над созданием спутника NKSAT, предназначенного для измерения гравитационного поля Земли, уровня радиации, проведения геологоразведочных исследований.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с деятельностью лаборатории "Технологии дистанционного зондирования и их применение", созданной совместно с Академией наук КНР. На основе анализа спутниковых данных в лаборатории изучают климатические и экологические изменения в Центральной Азии.

Кроме того, главе государства были представлены проекты Международного института "Цифровые технологии и робототехника" и Центра робототехники, а также Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий.

"Посещение КазНУ имени аль-Фараби завершилось осмотром суперкомпьютерного кластера. В его создание привлечено 23 млн долларов инвестиций", – добавили в пресс-службе главы государства.

Кластер значительно сокращает время выполнения сложных вычислений и повышает эффективность научных исследований, а также открывает широкие возможности для подготовки специалистов в области IT и искусственного интеллекта.

