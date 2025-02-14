#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом

Рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 14:11 Фото: ВКонтакте/Morgenshtern
Известный российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн в ночь на 14 февраля 2025 года выпустил новый альбом под названием ALISHER. В него вошли пять песен в стиле альтернативного рока, которые довели до слез поклонников артиста, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 26-летний Алишер показал людей, которые помогли ему с новым альбомом. К слову, фотку с группой он подписал ВИА "Моргенштерн".

Фото: Telegram/alisherhateu

"Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии, импровизируя и потягивая пивко. Не было использовано ни одного компьютерного звука. Полностью живой альбом. Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге. И вот я – сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания", – написал Моргенштерн 13 февраля.

А в Instagram рэпер опубликовал обложку нового альбома, в котором предстал сам и без татуировок на лице.

Одной из первых на публикацию отреагировала певица и юрист Екатерина Гордон, которая окрестила Моргенштерна новой рок-звездой:

  • "Это очень крутой альбом. Ты обрел драматургию, судьбу, остроту… Все то, что рождает настоящий рок. Это очень круто. Ты новая рок-звезда".

Новый альбом Алишера произвел фурор и среди многомиллионной армии подписчиков, большинство из которых при прослушивании не смогли сдержать слез. Некоторые из них сравнили артиста с легендарным Виктором Цоем:

  • "Цой вернулся".
  • "Это слишком сильно.. Достучался до сердец…"
  • "Ну что, ж это шикарный альбом! Мурашки есть".
  • "До мурашек, до слез... Алишер, мы тебя любим!"
  • "Альбом сильнейший! Мы с тобой! Ты большой молодчина!"
  • "Я так искренне тебе желаю добра и спасибо за эти треки! Ты очень сильный человек".
  • "Алишер, что ты творишь?! Это ты?! Да! Алишер, ты всю душу обнажил перед нами! Спасибо! До слез, я прочувствовала всю твою боль до сердца!"
  • "Прослушал альбом – очень понравилось, с одной стороны грустно от осознания, что ушла эпоха Моргенштерна, но с другой стороны понимаю, что теперь грядет эпоха Алишера. Очень сильно, братан, продолжай делать че по кайфу".

Фолловеры также остались в восторге от внешности рэпера, который предстал без татуировок на лице:

  • "Очень хорошо".
  • "Тебе идет чистое лицо".
  • "Теперь можно все по новой!"
  • "Ой, как хорошо вам без татуировок, молодец".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 14:11
Моргенштерн удаляет татуировки на лице
, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 14:11

Угодивший в реабилитационный центр Моргенштерн анонсировал выход нового альбома 23 января 2025 года. Тогда же Алишер заявил, что поклонники удивятся звуку, "особенно старые фаны кайфанут".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Наташа Королёва ошеломила неожиданным трио с Кудрявцевой и Гордон
Культура и шоу-бизнес
13:20, Сегодня
Наташа Королёва ошеломила неожиданным трио с Кудрявцевой и Гордон
Обновленный Университет искусств имени Куляш Байсеитовой показали президенту
Культура и шоу-бизнес
12:57, Сегодня
Обновленный Университет искусств имени Куляш Байсеитовой показали президенту
Арман Давлетяров позвонил незнакомой бабушке в Казахстан
Культура и шоу-бизнес
12:24, Сегодня
Арман Давлетяров позвонил незнакомой бабушке в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: