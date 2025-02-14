Рэпер Алишер Моргенштерн произвел фурор, выпустив новый альбом

Известный российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн в ночь на 14 февраля 2025 года выпустил новый альбом под названием ALISHER. В него вошли пять песен в стиле альтернативного рока, которые довели до слез поклонников артиста, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 26-летний Алишер показал людей, которые помогли ему с новым альбомом. К слову, фотку с группой он подписал ВИА "Моргенштерн".

Фото: Telegram/alisherhateu

"Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии, импровизируя и потягивая пивко. Не было использовано ни одного компьютерного звука. Полностью живой альбом. Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге. И вот я – сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания", – написал Моргенштерн 13 февраля.

А в Instagram рэпер опубликовал обложку нового альбома, в котором предстал сам и без татуировок на лице.

Одной из первых на публикацию отреагировала певица и юрист Екатерина Гордон, которая окрестила Моргенштерна новой рок-звездой:

"Это очень крутой альбом. Ты обрел драматургию, судьбу, остроту… Все то, что рождает настоящий рок. Это очень круто. Ты новая рок-звезда".

Новый альбом Алишера произвел фурор и среди многомиллионной армии подписчиков, большинство из которых при прослушивании не смогли сдержать слез. Некоторые из них сравнили артиста с легендарным Виктором Цоем:

"Цой вернулся".

"Это слишком сильно.. Достучался до сердец…"

"Ну что, ж это шикарный альбом! Мурашки есть".

"До мурашек, до слез... Алишер, мы тебя любим!"

"Альбом сильнейший! Мы с тобой! Ты большой молодчина!"

"Я так искренне тебе желаю добра и спасибо за эти треки! Ты очень сильный человек".

"Алишер, что ты творишь?! Это ты?! Да! Алишер, ты всю душу обнажил перед нами! Спасибо! До слез, я прочувствовала всю твою боль до сердца!"

"Прослушал альбом – очень понравилось, с одной стороны грустно от осознания, что ушла эпоха Моргенштерна, но с другой стороны понимаю, что теперь грядет эпоха Алишера. Очень сильно, братан, продолжай делать че по кайфу".

Фолловеры также остались в восторге от внешности рэпера, который предстал без татуировок на лице:

"Очень хорошо".

"Тебе идет чистое лицо".

"Теперь можно все по новой!"

"Ой, как хорошо вам без татуировок, молодец".

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Угодивший в реабилитационный центр Моргенштерн анонсировал выход нового альбома 23 января 2025 года. Тогда же Алишер заявил, что поклонники удивятся звуку, "особенно старые фаны кайфанут".