#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Скандально известному рэперу Моргенштерну вынесли приговор

рэпер Алишер Моргенштерн, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:43
В России скандально известного рэп-исполнителя и шоумена Алишера Моргенштерна оштрафовали на миллионы рублей, сообщает Zakon.kz.

Приговор 28-летнему артисту вынес суд в Москве в заочном порядке.

"Приговором мирового судьи судебного участка №349 района Беговой города Москвы от 20 апреля 2026 года Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 000 рублей (43 680 000 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.

Отметим, что 6 мая 2022 года Министерством юстиции России Алишер Моргенштерн включен в реестр иностранных агентов на территории РФ.


Стало известно, почему Моргенштерна включили в реестр иноагентов

В сентябре 2024 года сообщалось, что в России против Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: