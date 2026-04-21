Скандально известному рэперу Моргенштерну вынесли приговор

В России скандально известного рэп-исполнителя и шоумена Алишера Моргенштерна оштрафовали на миллионы рублей, сообщает Zakon.kz.

Приговор 28-летнему артисту вынес суд в Москве в заочном порядке.

"Приговором мирового судьи судебного участка №349 района Беговой города Москвы от 20 апреля 2026 года Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 000 рублей (43 680 000 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.

Отметим, что 6 мая 2022 года Министерством юстиции России Алишер Моргенштерн включен в реестр иностранных агентов на территории РФ.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в России против Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.