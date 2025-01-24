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Культура и шоу-бизнес

Угодивший в реабилитационный центр Моргенштерн обрадовал поклонников

Угодивший в реабилитационный центр Моргенштерн обрадовал поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 11:39 Фото: Instagram/morgen_shtern
Скандально известный российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал о первой неделе, проведенной в реабилитационном центре, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 26-летний артист, если бы ему год назад сказали, что он будет заканчивать свой альбом на чердаке в рехабе, рэпер ни за что в это не поверил бы.

"А вот теперь пишу вам, отмечаюсь о первой недельке, проведенной здесь. Не буду говорить свое любимое "вот сейчас я все понял и изменился" – впереди еще очень длинный путь, который даже толком не начался. Все так же на детоксе, ломает иногда, но вокруг отличный коллектив понимающих, поддерживающих ребят. Отдельное спасибо администрации за то, что позволили мне выходить на связь и творить музло в свободное время. Релиз из ребухи – какое промо!" – написал Моргенштерн 23 января 2025 года в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram/alisherhateu

По словам Алишера, денег с музыки он больше не получит "по новым законам". Но артист уверен, что поклонники удивятся звуку, "особенно старые фаны кайфанут".

"Планирую закончить к своему клубному возрасту, надеюсь, даже раньше получится. На связи", – заключил Моргенштерн.

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30 декабря 2024 года Моргенштерн признался, что не смог побороть пагубные пристрастия, поэтому взял перерыв в карьере. 5 января 2025 года стало известно, что после ближайших концертов рэпер планирует лечь в реабилитационный центр. 17 января артист опубликовал в своих соцсетях первый пост из рехаба. А 19 января он отреагировал на информацию об аресте его дома в России.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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